Luchtvaartexpert: opstijgen jumbojets vanaf Twente Airport kan veilig

Grote teleurstel­ling: geen 10 miljoen voor aardgas­plan­nen Enschede, stad staat weer met lege handen

27 oktober ENSCHEDE - Geen 10 miljoen euro om Twekkelerveld van het gas af te halen. Ook niet de helft of een beetje. Gewoon helemaal niks. Enschede is diep teleurgesteld over de beslissing van Den Haag. „Dit is echt zuur.”