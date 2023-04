Ludmilla uit Enschede geeft 24 levend verbrande vrouwen een gezicht: ‘Enige wat ik nog voor hen kan doen’

Met video en stelling Lucht boven Twente licht op door paasboakes: overal in regio vreugdevu­ren te zien

Van Daarlerveen tot Markelo, van Borne tot De Lutte en van Twekkelo tot Weerselo; overal in de regio zijn zondagavond paasvuren aangestoken. Stikstofregels of niet; Twente hield zo een traditie in ere.