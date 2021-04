Luide oproep nu de coronamaatregelen soepeler worden: ‘Duitsers, ga niet naar een terras in Twente of de Achterhoek’

Bestuurder gewond nadat auto op lantaarn­paal botst in Enschede

25 april ENSCHEDE - Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag met volle vaart op een verkeerslicht gebotst op de Parkweg in Enschede. De auto vloog van de weg ter hoogte van het Volkspark. De bestuurder is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.