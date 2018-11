‘Maijkel en Max van zeer dichtbij geliquideerd’

ENSCHEDE - Twee van de vier slachtoffers van de viervoudige moord in Enschede zijn van zeer dichtbij in hun hoofd en nek geschoten. Dat bevestigen bronnen aan deze krant. De mannen zouden apart zijn gezet, en na de moorden op de eigenlijke doelwitten alsnog zijn geliquideerd.

Waar Tuan Nguyen en Artur Sargsyan met meerdere kogels in het lichaam en hoofd om het leven zijn gebracht, werden Maijkel Akfidan en Max Klaassen koelbloedig van zeer dichtbij van het leven beroofd. Dat bevestigen meerdere bronnen rond de viervoudige moord van twee weken geleden in Enschede. De twee kregen kogels in hun hoofd en nek.

Getuigen

De wijze van liquideren bevestigt volgens de bronnen dat Akfidan en Klaassen getuigen waren en apart zijn gezet en nadat Nguyen en Sargsyan waren doodgeschoten alsnog zijn ‘opgeruimd’. De politie wil niets over de wijze van doodschieten vertellen. „Dat is informatie die alleen de dader kan weten, dus daar doen we in dit stadium nog geen mededelingen over. Het onderzoek loopt nog.” In een eerder stadium werd wel bekendgemaakt dat Akfidan en Klaassen inderdaad apart van de twee andere slachtoffers zijn gevonden, maar daar werden geen conclusies aan verbonden.

Hennepmilieu

De moorden zijn vermoedelijk afrekeningen in het Twentse hennepmilieu. Zowel een aantal slachtoffers als de drie gearresteerde verdachten zijn daarin bekend. Bovendien werd in het moordpand aan de Van Leeuwenhoekstraat deze zomer een grote hoeveelheid gedroogde hennep gevonden.

Dennis A.

Dinsdag werd de derde verdachte gearresteerd in Nijverdal. Het gaat om Denis A. (30), de zoon van Cemil en broer van Dejan die maandag al werden gearresteerd. Hij is de enige van drie verdachten die niet in verband werd gebracht met een grote wietkwekerij in zijn woonplaats. Daarvoor werd vader Camil vrijgesproken, maar zoon Dejan veroordeeld tot een taakstraf.

Wietvondst