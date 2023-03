Man dreigt met opblazen van trein in Enschede

Op het stationsplein in Enschede ging het donderdag aan het einde van de middag mis. Toen de politie een 38-jarige man uit Gronau wilde aanhouden, kwam hij in verweer en vertelde meerdere keren een bom bij zich te dragen in zijn rugzak. Hij zou deze tot ontploffing willen brengen.

De politie sloot daarom uit voorzorg het station af. Toch lukte het de man om snel in de trein richting Duitsland te glippen. De Nederlandse patrouillewagens reden vervolgens naar Gronau om daar assistente te verlenen bij de bommelding. Ook surveilleerden ze ook op het station in Glanerbrug, om te kijken of de man daar niet uitstapte.

De man verliet de trein in Gronau en gooide daar de rugzak snel weg. De bommelding bleek loos alarm, na onderzoek. Dat meldt de Duitse politie een dag later in een persbericht. Zowel in de rugtas als trein werd niets verdachts aangetroffen.

De Duitser zelf bleek zwaar onder invloed van alcohol. Hij blies 1,5 promille bij de controle. De man werd later met een proces-verbaal op zak naar huis gestuurd. Hem wacht een strafzaak.