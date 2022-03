Man komt op hoogte vast te zitten in vastgelopen hoogwerker in Enschede, brandweer schiet te hulp

Video Verhalen met een ‘plakfactor’ luisteren Twentse fietsrou­tes op

BOEKELO - Met de onthulling van een bord, gewijd aan jodelfenomeen Olga Lowina, is de eerste serie Twentse fietsverhalen een feit. In zuidwest Twente staan op 56 fietsknooppunten leuke feitjes over de streek. „Ze moeten wel een ‘plakfactor’ hebben, dat er toch minstens één is blijven hangen, als je ’s avonds de fiets in de schuur zet.”

21 maart