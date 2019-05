Man met zwaard in Enschede bewusteloos overgebracht naar ziekenhuis

“Het gaat vermoedelijk om een verward persoon die zo snel mogelijk hulp nodig heeft”, vertelt politiewoordvoerder Henk Kremer over de politieactie. “Hij is met een mes naar buiten gekomen en we moesten voorkomen dat hij zichzelf of anderen iets aan zou doen. Daarom waren specialisten snel ter plaatse.”

Bewusteloos

Naast 'gewone’ agenten was er ook politie met kogelwerende kleding in de Lipperkerkstraat aanwezig. Het betrof de Dienst Speciale Interventies. De man is uiteindelijk bewusteloos in een woning aangetroffen en onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend waardoor hij bewusteloos is geraakt. De politie laat weten dat er bij de inval geen geweld is toegepast.