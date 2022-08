Man uit Enter (51) vast voor poging tot doodslag na FC Twente-Fiorentina: hij mishandelde ME’er op de grond

Gepensio­neer­de meester Henk redt basis­school De Koning in Enschede: ‘Laatste puzzelstuk­je dat team compleet maakt’

ENSCHEDE - Met hem maak je de kachel niet aan, zegt schooldirecteur Gea Pereboom van basisschool De Koning in Enschede. Juist daarom is ze zo blij met de gepensioneerde meester Henk Blenkers. De nieuwe leerkracht is het laatste ontbrekende puzzelstukje dat de bezetting rond maakt.

24 augustus