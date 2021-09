Man wordt zes keer gepakt zonder geldig rijbewijs: politie neemt auto in beslag in Enschede

Bijrijder raakt gewond bij aanrijding in Enschede

20 september ENSCHEDE - Bij de oversteekplaats tussen de Oostweg en Schukkingweg in Enschede is een vrouw gewond geraakt. Zij zat op de bijrijdersstoel van de auto is door de brandweer uit de auto gehaald. De vrouw is inmiddels per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.