Mannen (23 en 24) aangehouden na schietincident in Enschede

Kilo's cocaïne gevonden tussen bananen in supermarkt in Gronau

15:59 GRONAU - De Duitse politie heeft woensdag kilo's cocaïne ontdekt in kist vol bananen in een supermarkt in Gronau. Dat schrijft de Westfälischen Nachtrichten deze donderdag. Volgens de Duitse politie is de doos met de cocaïne waarschijnlijk ‘verkeerd geadresseerd’ en zo terecht gekomen tussen de etenswaren van supermarktketen Klaas en Kock.