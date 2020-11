Marcel uit Deventer ging kapot aan designerdrug 3-MMC: ‘Dit spul moet verboden worden’

Als tiener experimenteerde Marcel van der Molen voor het eerst met drugs, voornamelijk xtc. Dit gebruikte hij bijvoorbeeld op hardcorefestivals. Verder wist hij de verleiding van drugs te weerstaan. „Totdat iemand in de vriendengroep mij 3-MMC aanbood. Dat was in 2016. Ik was direct verkocht. Zodra ik het gebruikte, voelde ik mij goed.” Van een pilletje op een festival mondde het uit in een grote verslaving.

Quote Als ik een dag niet gebruikte, kreeg ik last van schokjes in mijn hoofd Marcel van der Molen

Naar eigen zeggen werd Marcel al lange tijd gepest en voelde hij zich erg onzeker. Door 3-MMC nam zijn zelfvertrouwen toe. „Het zorgde ervoor dat ik lekker in mijn vel zat. Ik had ook het gevoel dat ik eindelijk ergens bij hoorde.” Hij was namelijk niet de enige in zijn vriendengroep die het middel gebruikte. „Alleen ben ik er als enige in doorgeslagen.”

Ontwenningsverschijnselen

Na twee jaar intensief te hebben gebruikt, krijgt Marcel het idee dat het de verkeerde kant opgaat. „Als ik een dag lang geen drugs nam, kreeg ik last van ontwenningsverschijnselen. Ik voelde mij niet fit en kreeg last van schokjes in mijn hoofd.” Zijn verslaving zorgde ook voor andere problemen. „Ik raakte mijn baan kwijt en ik kreeg ruzie met mijn ouders.” De ruzies escaleerden zo erg dat Marcel zelfs op straat werd gezet.