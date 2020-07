Marcel vocht voor verbod op ‘goor pedohandboek’ en voelt zich nu winnaar: ‘kippenvel!’

Enschedeër haalt kinderpor­no binnen in poging verboden websites te hacken

12:56 ENSCHEDE/ALMELO - Alexander V. (35) uit Enschede had maar één doel voor ogen, het hacken van internationaal opererende kinderpornowebsites met het doel deze sites offline krijgen. Een strijd die volgens V. ontstond door misstanden in zijn eigen jeugd maar ertoe leidde dat er uiteindelijk duizenden verboden plaatjes op zijn computer stonden. En het bezitten van kinderporno is in Nederland streng verboden. Officier van justitie Liane Grooters eiste donderdag voor de rechtbank in Almelo een celstraf van 2 jaar waarvan 273 dagen voorwaardelijk en een behandeling in een kliniek tegen V..