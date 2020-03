Marcel werkt al 36 jaar bij Apollo Vredestein: ‘Dit ontslag is niet te bevatten’

Man krijgt na afvallen en drinken black-out: verkeersre­ge­laar FC Twente moet rennen voor leven

11:06 ENSCHEDE - Fors afvallen heeft er mogelijk aan bijgedragen dat een automobilist even helemaal van de wereld raakte en in Enschede inreed op een verkeersregelaar die ternauwernood kon wegspringen. De man was in korte tijd 50 kilo lichter geworden. Op het werk werden al geheugen- en concentratieproblemen geconstateerd.