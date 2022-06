Marieke ter Brugge bouwt met liefde aan de stad: ‘Enschede heeft dat ruwe. Zeg nou zelf: Deventer, een tikkie tuttig toch?’

Enschede

„Ik ben geboren en getogen tussen Enschede en Buurse, op het platteland. Een warm nest. Mijn ouders hebben al vroeg het boerenleven gedag gezegd. Ze hadden een veehouderij, ze zijn ermee gestopt in de tijd van de ruilverkaveling. Het was uitbreiden of iets anders gaan doen. Mijn vader - ik weet wel zeker dat de beslissing moeilijk was - is bij een bedrijf in landbouwmachines gaan werken.”