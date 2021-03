Marijnissen (SP) spreekt afschuw uit over straatintimidatie 13-jarig meisje: ‘Kan ik me heel kwaad om maken’

Vuurwerkdo­de Enschede; OM eist 18 maanden cel tegen buurman: ‘Ik wou dat je sorry zei’

25 februari ENSCHEDE/ALMELO - Hij had hem nog de hand geschud, en een gelukkig nieuwjaar gewenst. Een paar minuten en een gigantische vuurwerkexplosie later was zijn buurman, Henk Kempers uit Enschede, er niet meer. Het OM houdt Teun N. (33) daarvoor verantwoordelijk en wil dat hij 18 maanden de cel in gaat. Hij ontkent. „Ik had alleen kindervuurwerk.”