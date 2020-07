Marlene verleende hulp na schietpartij in Enschede: ‘Het vlees zat aan de binnenkant van zijn jas’

update/video Gewonde bij schietpar­tij Enschede, drie mannen opgepakt op N18 bij Doetinchem

19:15 ENSCHEDE - Aan de Zuidhollandlaan in Enschede is dinsdagmiddag een schietpartij geweest naast de Europaschool. Een man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Politie is massaal aanwezig en doet onderzoek in de straat. Drie verdachten zijn na een zoektocht opgepakt in Doetinchem.