Masker op en zingen maar: is deze uitvinding van Universiteit Twente de redding voor koren?

OM wil ‘brute’ vader (48) uit Enschede achter tralies voor huiselijk geweld

13 november ENSCHEDE/ALMELO - Is Michail T. (48) uit Enschede de bruut die zijn echtgenote bewusteloos sloeg, met tiewraps aan armen en benen vastbond, en haar daarna urenlang in het washok op te sluiten? Of is T. onschuldig slachtoffer van wat hij zelf noemt ‘laaghartige sluwheid’? Officier van justitie Jouke Osinga is overtuigd van het eerste en eist vrijdag voor de rechtbank in Almelo 28 maanden cel.