Massaal hulp en hartverwarmende reacties voor dakloos gezin, gemeente zoekt vervangende woning

Mensen hebben massaal spullen ingezameld voor het gezin dat door een woningbrand in Enschede dakloos is geworden. Ondertussen is de gemeente Enschede druk bezig met het zoeken van vervangende woonruimte voor het stel en hun vier kinderen.

‘WOW, wat een reacties!’ Danielle Kloos, goede vriendin van het gezin dat afgelopen woensdag bij de brand in de eigen woning alles kwijtraakte, meldde op social media overweldigd te zijn door het medeleven van inwoners van Enschede en daarbuiten. Die brachten na de gebeurtenissen van zoveel spullen en goederen bij elkaar voor het getroffen gezin, dat de inzameling is inmiddels is stopgezet.

Vervangende woning

De gemeente Enschede is momenteel samen met woningcorporatie Ons Huis druk bezig met de zoektocht naar een andere woning die op zo kort mogelijke termijn beschikbaar is. Dat liet wethouder Arjan Kampman weten op Twitter. „Lukt dat niet via Ons Huis, dan weten de corporaties in de stad elkaar ongetwijfeld snel te vinden bij het zoeken naar een vervangende woning”, zei de wethouder zaterdagavond desgevraagd.

„Het probleem bij dit soort calamiteiten is dat er niet altijd onmiddellijk een ander huis voorhanden is”, liet Kampman weten. „Dat kan te maken hebben met de krapte op de huurdersmarkt, maar soms zijn vervangende woningen gewoon niet meteen beschikbaar omdat er aan onderhoud wordt gedaan”, aldus Kampman.

Raadsleden roeren zich

Vanuit de gemeenteraad dringen Margriet Visser (Enschede Anders), Annelies Futselaar (SP) en Erwin Versteeg (Groep Versteeg) aan op snel onderdak voor de getroffenen. Volgens Visser hebben de wijkteams in Enschede standaard een aantal huisjes beschikbaar in het geval van calamiteiten. „De hulp moet echt sneller”, vindt het raadslid, dat ook wil dat het gezin via de bijzondere bijstand materieel wordt geholpen.

Haar collega Futselaar gaf op Twitter aan dat de tijdelijke huisvesting van het gezin niet zo’n probleem hoeft te zijn. „Er staan genoeg woningen te huur vanaf 1000 euro. Duur, maar dan kunnen kinderen en ouders wel tot rust komen.”