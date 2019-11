Massale matpartij bij Enschedese scholen was vooraf gepland

ENSCHEDE - Ouders van scholieren van het Stedelijk Lyceum en het Bonhoeffer College zijn per brief geïnformeerd over de massale vechtpartij dinsdag . Diverse jongeren die zich misdroegen, zijn op video herkend. Zij moeten zich met hun ouders melden bij de politie.

De massale knokpartij dinsdagmiddag tussen groepen jongeren was afgesproken werk. Op een grasveldje langs de Kuipersdijk wilden ze een blijkbaar al langer sluimerende vete beslechten. Over de aanleiding is veel onduidelijk. "We zijn druk daar een beeld van te krijgen. Ook proberen we te achterhalen hoeveel jongeren er bij betrokken waren", aldus Ton Kamp. Hij is de woordvoerder die optreedt namens de gemeente, de politie, het Bonhoeffer College en het Stedelijk Lyceum.

De strubbelingen waren in de nabijheid van beide middelbare scholen. Omdat over de afspraak voor de vechtpartij op sociale media berichten rondgingen kwamen er tientallen toeschouwers op af. Met name scholieren van het Bonhoeffer College en het Stedelijk Lyceum. "Maar de ruziemakers kwamen niet alleen van deze scholen. Ze kwamen ook uit andere delen van de stad", zegt Kamp.

Grimmige sfeer

Mede door de grote toeloop ontstond er een grimmige sfeer rond beide scholen. De schoolleiding seinde de politie in die er tientallen agenten op afstuurde. De sterke arm der wet deelde rake tikken uit en hield tenminste één persoon aan. Een dag na de schermutselingen kwamen scholen, de gemeente en de politie in crisisoverleg bijeen. Daarbij waren ook jongerenwerkers betrokken.

"We nemen het incident hoog op en willen herhaling voorkomen", aldus Kamp. Hij geeft aan dat veel verontruste ouders contact zochten met de schoolleiding. Daarom is besloten ze donderdag in een brief te informeren. In het Bonhoeffer College en het Stedelijk Lyceum is woensdag en donderdag in de klassen met leerlingen gesproken over de vechtpartij.

De politie onderzoekt de aanleiding en de identiteit van betrokken jongeren. Daarbij wordt gebruikgemaakt van eigen video-opnamen en beelden die toeschouwers hebben verspreid via sociale media.

Twintig personen

Volgens getuigen waren er ongeveer twintig personen bij de ruzie betrokken. Een deel is volgens Kamp inmiddels bij de politie bekend. "Met jongeren die zich misdroegen, en zo mogelijk ook met hun ouders, wordt contact gelegd. Nader onderzoek moet uitwijzen of er juridische stappen tegen één of meer personen worden genomen. In de brief worden de ouders van de scholieren van het Bonhoeffer College en het Stedelijk Lyceum opgeroepen met hun kinderen te praten.

Kamp: "We vragen ouders onder andere hun kinderen te wijzen op het risico dat zij lopen als ze bij een dergelijke gebeurtenis zijn. Al is het maar als toeschouwer. Dan loop je kans dat je er middenin terechtkomt. We hopen met deze waarschuwing de veiligheid in en rond onze scholen te waarborgen."