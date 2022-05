Masseur uit Enschede (43) aangehouden op verdenking van verkrachting

met video Ernstige aanrijding in Enschede: fietser gewond na botsing met busje

ENSCHEDE - Een fietser is woensdagmorgen gewond geraakt op de Euregioweg in Enschede nadat ie in botsing kwam met een busje. Ter hoogte van de Klein Boekelerveldweg botsten beiden door nog onbekende oorzaak tegen elkaar.

18 mei