Mechteld uit de kleren om stamkroeg in Enschede te redden

Sophia de Rooij kiest voor gezin en Amsterdam­se grachten en verlaat ziekenhuis MST

8:15 ENSCHEDE - Twee jaar na haar aantreden houdt Sophia de Rooij, de hoogste baas van ziekenhuis MST in Enschede, het alweer voor gezien. Met het werk in Twente heeft haar aanstaande vertrek niets te maken, zegt ze. De keuze om bestuurder te worden van een ziekenhuis in Amsterdam, is ook een keuze voor haar gezin en sociale contacten aldaar.