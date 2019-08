Medewerker politie Oost-Nederland geschorst

Opnieuw een Zeeman in Enschede dicht

7:51 ENSCHEDE - Budgettextielketen Zeeman heeft na 25 jaar haar filiaal in het winkelcentrum Deppenbroek in Enschede gesloten. In maart van dit jaar ging al een andere vestiging in de stad dicht, in het Budget Center aan het Spaansland. Die winkel staat na bijna een half jaar nog steeds te huur.