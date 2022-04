Medewerker Saxion ontslagen na toetsdiefstal, twee studenten geven fraude toe

Enschedeër (28) als vierde verdachte opgepakt voor illegaal versprei­den toetsen bij Hogeschool Saxion

ENSCHEDE - De politie heeft vanochtend een 28-jarige Enschedeër aangehouden in het onderzoek naar de illegale verspreiding van toetsen bij Hogeschool Saxion. Hij is de vierde verdachte in dit fraudeonderzoek. In februari kwam deze fraude aan het licht en werden drie verdachten opgepakt. Zij zijn inmiddels op vrije voeten.

14 april