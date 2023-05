Medewerkers Twentse Zorgcentra bundelen krachten tegen leiding: ‘Ze behandelen ons als stront’

indebuurt.nl Lekker! Op deze plekken in Enschede scoor je deze week een gratis donut

Goed nieuws voor iedereen die van donuts houdt. Komende vrijdag – 2 juni – is het DonutDag en kan je er gratis eentje scoren bij het Leger des Heils in Enschede. Loopt het water je al in de mond?