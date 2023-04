Meer dan duizend bezoekers openhuizendag in Twente: ‘Hoezo instortende woningmarkt?’

met video Boom valt tegen vrijstaand huis in Hengelo aan, brandweer met hoogwerker ter plaatse

Aan de Oosterbosweg in Hengelo is zaterdagavond een boom omgewaaid en op een huis terecht gekomen. Het gaat om een vrijstaand huis, de boom is met de bovenste takken tegen het huis aangekomen. Niemand raakte gewond, de bewoners waren op het moment dat de boom omviel niet thuis.