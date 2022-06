Meerderheid Enschedese raad eist dat stad zich verzet tegen ‘stikstofgekte’

De Enschedese gemeenteraad schaart zich in meerderheid achter een opgestoken vuist van de lokale PVV: de forse stikstofreductie die nu wordt opgelegd, is ‘compleet losgeslagen van de werkelijkheid’. CDA, VVD, Enschede Anders, BBE, Forum voor de Democratie en SP steunen een motie die de PVV maandagavond wil indienen.

Stikstofgekte

In de motie eisen de fracties dat de stad het opneemt voor boeren- en andere bedrijven. De stad gaat er niet echt over, het is een zaak van de provincie, maar de partijen vinden dat het Enschedese college zich in elk geval moet inspannen om de boodschap over te brengen. Die boodschap luidt: ‘bescherm onze boeren en bedrijven in Enschede tegen stikstofgekte’.