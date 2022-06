Mega rijksbijdrage van 21 miljoen voor Enschede: nieuwe parkeergarage onder Stationsplein, woningen en winkels

De afgelopen coalitieperiode hebben ze gezaaid, met grootstedelijke nieuwbouwplannen die met name de stationsomgeving een enorme facelift moeten geven. In hun nieuwe bestuursperiode kunnen ze oogsten.

De bijna 21 miljoen (ex btw) is de grootste rijksbijdrage voor gebiedsontwikkeling die Enschede heeft gekregen sinds de wederopbouw van Roombeek na de vuurwerkramp. Het geld is bedoeld voor infrastructuur, om daarmee woningbouw in de stad te versnellen. Of zoals Diepemaat het omschrijft: „Je kunt in een weiland woningen bouwen, maar je moet er wel kunnen komen en parkeren. Als je niets doet, kun je er ook geen huizen bouwen.”