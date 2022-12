Megavangst in Duitsland: 250.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, Nederlanders aangehouden

Bij invallen in Ochtrup en Ahaus zijn grote hoeveelheden illegaal vuurwerk aangetroffen door de Duitse politie. In verband met de doorzoekingen zijn in het grensgebied twee Nederlanders aangehouden.

Dinsdagmorgen is een terrein van een voormalig munitiedepot in Ochtrup doorzocht door de Duitse recherche. Daar is in meerdere bunkers 250.000 kilo illegaal zeer explosief vuurwerk aangetroffen. De politie is nog bezig met bunkers doorzoeken.

Twee aanhoudingen

In Nederland zijn twee arrestaties verricht. Ook hier worden doorzoekingen gedaan, net als op andere plekken in Noordrijn-Westfalen en in Nedersaksen.

De Duitse politie hoopt met deze actie een crimineel netwerk in illegale vuurwerk handel een flinke slag toe te brengen. Het gevonden vuurwerk betreft illegale ballen die waarschijnlijk uit Azië zijn geïmporteerd. Het vuurwerk is zeer explosief extreem gevaarlijk. Wie het op onjuiste wijze hanteert, kan gemakkelijk een hand kwijtraken, volgens de Duitse politie.



De Duitse recherche werkt bij deze actie samen met Europol. Het is een tweede grote slag in een paar maanden tijd. In november is ook al een inval geweest, waarbij inmiddels elf Nederlanders zijn aangehouden. Indertijd werd 350 ton illegaal vuurwerk in beslag genomen met een marktwaarde van 25 miljoen euro.

Volledig scherm De Duitse en Nederlandse politie hebben begin november ook al op meerder plekken vlakbij de grens met Nederland in totaal 350.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat vuurwerk lag onder meer opgeslagen in een schuur in het dorp Hamminkeln. © Politie Osnabrück

