Melis zette haar boodschappen in de verkeerde auto maar heeft ze weer terug: ‘Mijn telefoon ontplofte’

Verbijsterd was Kalkan vrijdag. Omdat ze voor een fiks bedrag aan boodschappen had gehaald, 90 euro, die nu verdwenen leken. Maar vooral omdat ze zich dom voelde: hoe kon ze zich zo in de juiste auto vergissen. „Gelukkig bleek uit de vele reacties die ik kreeg dat ook andere mensen wel eens in de verkeerde auto willen stappen.”

Boodschappen in haar auto

Een vrouw die nog geen twee minuten bij haar vandaan woont, trof in haar auto drie volle boodschappentassen aan. In eerste instantie had ze geen idee wat ze er mee aan moest, tot ze op deze website het verhaal van Melis las. „Ze zocht contact en we vonden het allebei wel heel komisch”, zegt Melis. „Ze had mijn boodschappen keurig in de koeling gelegd. Alleen was ze wel haar eigen spulletjes kwijt, die ze net had gekocht. Want die had ik uit de auto gehaald en weggegooid. Oh oh! Die heb ik haar vergoed.”