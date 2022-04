Menzis én ouders willen principiële uitspraak in rechtszaak over dubbele premie

Botsende belangen en loze gebaren

Kan onze Sywert van Lienden die 100 miljoen afgekeurde mondkapjes niet snel even naar Marioepol brengen komend weekeinde? Alle klein beetjes helpen. Stof tegen stof. En om in ieder geval voor de bühne de indruk te wekken dat ook deze christendemocraat weet wat het is om te werken voor zijn geld.

26 maart