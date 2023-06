Met de klas naar de Intratuin, om te leren hoe dat werkt: zmlk-school De Huifkar bestaat 75 jaar

25ste inbraak in 2,5 jaar bij restaurant in Enschede: voor kapitaal aan vlees en vis verdwenen

In de nacht van dinsdag op woensdag was het voor de 25ste keer raak bij Gastrobar Bij Rozendaal in Enschede. Inbrekers stalen zo’n 1000 euro aan vlees en vis uit de koelcel. Maar dat is nog niet het ergste. „De schade aan de koeling loopt wel op tot 7500 euro”, aldus eigenaar André Driezen.