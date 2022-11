Met dit filmpje hoopt Twente Airport onder miljoeneninvestering uit te komen

Studenten toveren ‘kale bende’ om tot ‘paleisje’ voor vluchtelin­ge Rabia: ‘Gezellige boel, er werd veel gezongen en hard gewerkt’

ENSCHEDE - Rabia vluchtte uit Syrië en kreeg afgelopen week een woning in Enschede. Een woning waar nog heel veel aan moest gebeuren. Klussen in je eentje is niet eenvoudig. Studenten uit Enschede knapten daarom haar woning op. „Wauw!”

20 november