Met een mindervalidenkaart mag je 24 uur lang autorijden door de binnenstad van Enschede, maar stilstaan? Ho maar!

Volgens Simo D. heeft justitie de verkeerde man veroor­deeld voor aanslagen en hij weet wie het is

Nu de eerste volledige week in het strafproces Nauru over aanslagen in de Twentse onderwereld erop zit, is al veel duidelijk. Op de derde dag kwam hoofdverdachte Simo D. nog wel met een verrassende ontboezeming. Volgens de op zitting praatgrage crimineel heeft de rechtbank eerder de verkeerde man veroordeeld voor twee aanslagen met automatische wapens in Enschede.

12 november