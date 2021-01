Met hakmes in de hand verjaagt Jeffrey (23) gewapende overvaller uit Enschedese snackbar

Brandweer­au­to in Enschede raakt onderweg naar spoedmel­ding auto’s

11:14 ENSCHEDE – Nadat de brandweer zaterdagmiddag met spoed uitrukte na een brandmelding in de Zaaierstraat in Enschede ging het onderweg mis. In smalle woonstraten raakte de brandweerauto diverse auto’s. De kentekens van de beschadigde auto’s in de Zaaierstraat en Maaierstraat zijn bekend bij de politie.