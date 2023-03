Met het bed door stemlokaal 52 het MST: oppassen bij het oversteken

Nieuwsgie­rig naar de nieuwe markt in Hengelo? Vandaag keren de marktkra­men ook nog eens terug!

De marktkooplieden moesten een jaar geduld hebben. Maar vanaf vandaag is het dan eindelijk zover. Ze hebben het Stationsplein achter zich gelaten. De herinrichting van het marktplein is op een haar na gevild. De formele oplevering volgt binnenkort. Nu al is voor de marktkooplui plaatsgemaakt. Ze zijn weer terug op de vertrouwde plek. De kraampjes omringen het plein met onder meer de rooftopbar en de beren.