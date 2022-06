Met het glas in de hand genieten van polo levert stichting Kans voor een Kind 17.500 euro op

Marie van der A (100) bewijst dat je nooit te oud bent om kunst te maken: ‘Ik ga door zolang ik leef’

ENSCHEDE - Ze is 100 jaar, maar het breien gaat haar nog net zo goed af als in haar jongere jaren. Marie van der A zit drie keer in de week bij een handwerkclub in Zorgcentrum de Posten. Bovendien is ze een van de vijf gezichten geworden van de Week van de Amateurkunst. Gisteren waren haar werken te zien bij een expositie in het zorgcentrum.

