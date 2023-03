Met minimaal verschil krijgt JA21 er in Overijssel een zetel bij en moet de Partij voor de Dieren er eentje inleveren

Verbrande vogels, egels en muizen: dierenleed is bedreiging voor paasvuur

Spannende weken voor de paasvuurbouwers in Twente en Achterhoek. Mag de hens er in dit jaar, of niet? De productie van stikstof blijkt bij het overgrote deel geen (groot) bezwaar. Maar er is nog een mogelijke kink in de kabel: beschermde diersoorten.