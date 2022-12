Met welke opdracht gaat Menzis 2023 in? 'Wij moeten zorgen dat onze verzekerden de premie kunnen blijven betalen’

Advocaten willen nader onderzoek naar de gangen van veroordeel­de cliënten voor moordpo­ging op curator Philippe Schol

ENSCHEDE/HENGELO - Voor de moordpoging op curator Philippe Schol op 6 november 2019 zijn twee mannen uit Hengelo veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Het gerechtshof moet zich echter buigen over de vraag of het wel Maikel T. T. en Bert-Jan ten V. zijn geweest die de trekker hebben overgehaald. Woensdag was de eerste regiezitting in het hoger beroep bij het Hof in Zwolle.

7 december