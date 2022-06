Meubilair tegen flatgebouw in Enschede in brand, vermoedelijk brandstichting

MET VIDEO Vijf rare plekken in Enschede krijgen bezoek van de verkeers­psy­cho­loog: ‘Hier zijn ze fietsers aan het plagen’

ENSCHEDE - Het verkeer in Enschede is een drama, vinden veel inwoners. Is dat zo? Verkeerspsycholoog Pieter de Haan kende Enschede niet en reed een rondje. „Weet je hoe ze in Engeland een verkeersdrempel noemen? Een dead policeman.”

11 juni