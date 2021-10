Michelle (32) uit Enschede wil wel tweede prik, maar krijgt die (nog) niet: ‘Straks heb ik geen vrijheid’

ENSCHEDE - Michelle Kruger (32) uit Enschede wil graag een tweede coronaprik, maar krijgt die vanwege een allergie niet via de reguliere weg. Ze kan terecht bij een allergoloog in Arnhem, maar pas over geruime tijd. Nu het kabinet zinspeelt op maatregelen exclusief voor ongevaccineerden, is ze boos. „Ik ben bang dat ik straks geen restaurant meer binnenkom.” Zij is niet de enige; duizenden Nederlanders zitten in hetzelfde schuitje.