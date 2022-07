Midden in de nacht wordt er bij Monique aangebeld door ontredderde man onder het bloed: ‘Help me, help me’

Volgens de man had hij vrienden in de buurt bezocht. Het was duidelijk dat hij wat had gedronken. „Maar hij zag er op zich netjes uit, beslist geen zwerverstype.” Over zijn woonplaats is hij onduidelijk en ook over wat hem is overkomen doet hij vaag. „Hij vertelde alleen dat hij uit Duitsland kwam, maar niet waar. ‘Ver in Duitsland’, zei hij alleen. En hij vertelde niet dat hij was neergestoken. Volgens hem was hij aangereden. Dat bleef hij maar herhalen. Maar we zagen al wel dat zijn verwondingen er zo niet uitzagen.”