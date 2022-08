Migrantenzoon Said uit Enschede verwezenlijkt American dream: ‘Al 55 miljoen opgehaald’

Energietoe­slag ruim 11.000 keer toegekend in Enschede

ENSCHEDE - De eenmalige energietoeslag van 800 euro is in Enschede dit jaar 11.260 toegekend. Met dat aantal is 85 procent van de doelgroep aan huishoudens met een laag inkomen bereikt. Toch ziet de gemeente nog wel wat ‘knelpunten’ bij de uitvoering van de regeling.

31 juli