Milieucommissie: ‘Meer onderzoek nodig naar milieueffecten zoutwinning Haaksbergen’

wat vind jij? Stelling: Nu het ijs zo duur wordt, kies ik deze zomer voor een alterna­tief

De prijs van een bolletje ijs is historisch hoog: bij verschillende ijssalons in onze regio kost een bolletje 1,60 euro. Blijft een ijsje zo nog wel betaalbaar deze zomer? Blijf jij gaan voor ambachtelijk gemaakt ijs, ondanks de prijs? Of kies je voor een alternatief, zoals een bak uit de supermarkt? Praat mee met onze stelling van de dag!