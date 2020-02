Militair (24) gearresteerd na vechtpartij op kazerne in Havelte

Twente rookvrij? Op deze plekken gaat de sigaret dit jaar in de ban

11:46 ENSCHEDE - Op steeds meer plekken in Twente is het verboden om een sigaret op te steken. Ook bij Holland Casino, treinstations, voetbalstadions en in de vele Twentse cafés mag straks niet meer gerookt worden. Het grote doel? Een rookvrije generatie in 2040.