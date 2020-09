Miljoenen extra voor impuls Overijsselse bedrijfsterreinen

Vraag bij het nieuws: gevolg van een misdrijf bepaalt niet altijd de straf

30 augustus Er is hevige verontwaardiging als afgelopen weekeinde in Enschede een man overlijdt die achterover is gevallen na een dreun in het gezicht. Verontwaardiging is er donderdag opnieuw omdat de dader al op vrij voeten is. Hoe kan dat?