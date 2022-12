Mimi’s vriendin verongelukte bij rijden onder invloed: ‘Sindsdien geen enkel begrip meer’

Twentse werkgever Dennis wil gráág voor de rechter verschij­nen om een misstand aan de kaak te stellen

ALMELO – Een schuld van 1000 euro, die in twaalf jaar door incassokosten en commerciële handel in schulden oploopt naar zo’n 3000 euro. Het overkomt de Twentse Ilse. Werkgever Dennis springt voor haar in de bres. Hij weigert medewerking aan loonbeslag en moest zich maandag daarom zelf voor de kantonrechter verantwoorden. „Het is een principekwestie.”

5 december