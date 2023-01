Minder buitenlandse studenten naar Twente; dat zadelt de regio op met fikse problemen

De boodschap van minister Dijkgraaf van Onderwijs is het resultaat van een motie die de Tweede Kamer in december aannam. Daarin werd Dijkgraaf min of meer opdracht gegeven de werving van buitenlandse studenten stil te leggen. De instroom van internationale studenten zou tot te hoge kosten leiden in het hoger onderwijs en er zouden problemen met huisvesting door ontstaan.



In Overijssel en vooral Twente valt het moratorium van Dijkgraaf erg slecht. Dat blijkt uit een brief die de UT, Saxion, Windesheim, ROC, de burgemeesters van Enschede, Hengelo en Deventer, gedeputeerde Van Hijum en de Twente Board naar Dijkgraaf stuurden.