Minister: N35 mogelijk overdragen aan provincie

De overdracht van de N35 door het Rijk aan de provincie Overijssel behoort tot de mogelijkheden. Dat zei minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat maandagmiddag in een debat in de Tweede Kamer. De minister wil onderzoeken of de rijksweg kan worden overgeheveld naar de provincie met een ‘bruidsschat’.

Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) diende maandagochtend zijn motie in om de te onderzoeken of de N35 cadeau kan worden gegeven aan de provincie Overijssel, inclusief een bruidsschat. Op die manier kan de provincie zelf zorgen voor volledige verbreding van de weg. De kosten daarvoor zijn geraamd op een half miljard euro.

Afgelopen vrijdag liet minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Kamer weten voorlopig niet akkoord te gaan met de grootschalige aanpak van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. In plaats daarvan laat Van Nieuwenhuizen een extra verkeerskundig onderzoek uitvoeren. Ook houdt ze de financiële consequenties opnieuw tegen het licht dat begin 2020 klaar moet zijn. Met het overhevelen van de weg naar de provincie hoopt Dijkstra dat de weg alsnog snel kan worden aangepakt.

‘Portemonnee trekken’

Het voorstel van Dijkstra kon op bijval rekenen van de minister, bleek in het zogenaamde MIRT-debat, waarin de Tweede Kamer praat over allerlei infrastructuurprojecten in het hele land. De overdracht van de N35 door het Rijk aan de provincie Overijssel behoort tot de mogelijkheden, zei minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat maandagmiddag in een debat in de Tweede Kamer. Volgende week dinsdag zullen de partijen stemmen over de motie.

Tijdens het debat waren niet alle Kamerleden positief over over het idee. Diverse partijen vinden juist dat het kabinet werk moet maken van de verbreding van de N35 door zelf de knip te trekken. „Ik schrik van het voorstel van de VVD, dit is het probleem afschuiven naar Overijssel”, aldus SGP-Kamerlid Chris Stoffer. „Moet je als Rijk niet de portemonnee trekken en de verbreding gewoon realiseren.”

Hij krijgt daarin bijval van de PvdA. „Dit project is van eminent belang van de regio. Als je het belangrijk vindt, moet je het regelen”, aldus Kamerlid William Moorlag. Dat zegt ook de PVV. „Laten we dit gaan regelen voor het einde van deze kabinetsperiode. En dat einde komt al snel”, voorspelt het Hengelose Kamerlid Roy van Aalst.

Beperkt budget