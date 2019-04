Minister voelt mee met Ayse (85) uit Enschede, maar gaat niet praten met verpleeghuizen

In deze krant vertelde de familie van de vrouw onlangs dat er in Twente een groot gebrek is aan ‘cultuurgebonden zorg’. Vanwege haar dementie is hun moeder helemaal teruggevallen op haar Turkse taal en cultuur en is ze haar Nederlandse woordenschat kwijtgeraakt. De Enschedese heeft kort in een verpleeghuis gewoond, maar werd daar erg angstig omdat ze niemand begreep. De familie heeft haar toen weer naar huis gehaald. Zij nemen nu weer voor een groot deel zelf de 24-uurs zorg op zich.