Model Lotte van der Zee (20) in coma na hartstilstand

Razendsnel nieuwe exploitant voor pand van vertrek­kend Extrablatt

20:37 ENSCHEDE - De bekende Enschedese horecafamilie Ruseler wordt de nieuwe exploitant van het horecapand waarin alleen nog zaterdag café-restaurant Extrablatt is gevestigd. Extrablatt houdt het in Enschede ‘om economische redenen’ na vijf jaar voor gezien. Het was de enige vestiging in Nederland van de Duitse horecaketen.